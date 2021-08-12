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В Калуге 32-летний мужчина ограбил женщину, с которой познакомился под деревом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.08.2021 08:39 3 1233
В Калуге 32-летний мужчина ограбил женщину, с которой познакомился под деревом

В Калуге 32-летний мужчина из соседнего региона задержан по подозрению в грабеже. В четверг, 12 августа, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

Пострадала женщина.

- Когда она выходила из магазина с продуктами, на улице шел дождь, - сообщили в полиции. - Гражданка встала под дерево рядом с магазином. В этот момент к ней подошел неизвестный мужчина, и они разговорились. Через некоторое время под деревом собралось много людей, и случайный знакомый предложил потерпевшей пройтись к ближайшему подъезду, чтобы переждать непогоду. Вдвоем они направились под козырек дома, однако, не дойдя до навеса, мужчина попытался выхватить у калужанки дамскую сумочку. Женщина прижала ее к себе покрепче. Злоумышленник несколько раз ударил заявительницу по плечу, выхватил чужое имущество и скрылся в неизвестном направлении. Потерпевшая обратилась в полицию.

Вскоре грабителя задержали. Телефон калужанки был у него. А сумочку с остальными вещами он выбросил. 

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.08.2021 08:39 3 1233
Тэги: криминал полиция
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