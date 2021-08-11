23-летнего жителя Обнинска задержали с пятью килограммами наркотиков

В Обнинске задержан 23-летний мужчина, которого подозревают в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. В среду, 11 августа, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- 23-летний неработающий житель Обнинска на протяжении весны и лета 2021 года осуществлял сбыт наркотических средств на территории города путем тайниковых закладок, наркотик он заказывал в сети Интернет, - пояснили в пресс-службе прокуратуры. - В ходе проведенных сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан при очередной попытке сбыта, из незаконного оборота изъято более 5 килограммов наркотиков. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.