В Калужской области 14 пенсионеров отдали деньги мошенникам, рассказавшим о ДТП с детьми

В Калужской области участились случаи мошенничества, совершенного под предлогом «родственник попал в ДТП». За последнее время зарегистрировано 14 таких случаев. Ущерб составил от 100 тысяч до 3 миллионов рублей, сообщили в пятницу, 6 августа, в УМВД по Калужской области.

- Например, пожилая жительница Обнинска поверила мошенникам, когда днем ей позвонила якобы дочь и со слезами в голосе сообщила, что стала виновницей ДТП, в результате которого погиб человек, - рассказали в полиции. - Обескураженная плохими новостями родительница тут же поверила преступнице. Затем трубку взял лжеследователь, который стал требовать деньги за освобождение виновницы от уголовной ответственности. Женщина согласилась и передала прибывшему курьеру сверток, в котором находилось 3 миллиона рублей. Спустя несколько часов женщина дозвонилась до своей дочери и узнала, что с ней все в порядке и никакого ДТП не было.

Двое других жителей наукограда по такому же сценарию отдали 500 тысяч рублей и миллион рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество». Сейчас проводится следствие.

- Не верьте подобным звонкам, - предупреждают полицейские. - Обязательно перезвоните своим детям и внукам, и вы убедитесь, что волноваться не стоило. Главное - это предупредить своих пожилых родителей, бабушек и дедушек о подобного рода преступлениях. Настоятельно порекомендуйте им при поступлении звонков с неизвестных телефонных номеров не вести никаких разговоров с лицами, которые находятся на другом конце провода, а просто положить трубку и обязательно перезвонить вам и сообщить о сомнительных звонках.