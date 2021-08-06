В Калуге водитель ослеп на один глаз после драки на дороге

В Калуге дорожный конфликт перерос в драку. Предполагаемому виновнику грозит до восьми лет лишения свободы. Подробности в пятницу, 6 августа, рассказали в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, потерпевший и 25-летний подозреваемый двигались по одной из улиц города и объезжали место ДТП.

- Со слов фигуранта уголовного дела, оппонент не уступил ему дорогу, - заявили в пресс-службе калужской полиции. - Мужчины словесно повздорили. Затем проехали еще немного, остановились и стали выяснять отношения на кулаках. Подозреваемый нанес калужанину несколько ударов в область левого глаза.

Пострадавший поехал в больницу. Врачи оказали помощь, но один глаз у него так и не стал видеть.

Такие травмы считаются тяжкими.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.