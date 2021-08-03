Калужанка перевела экстрасенсу 1,3 миллиона рублей, но лечение не помогло

Жительница Калуги перевела экстрасенсу за лечение 1,3 миллиона рублей, но лучше себя так и не почувствовала. Во вторник, 3 августа, УМВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

- Как пояснила потерпевшая, в июне при просмотре передачи по каналу другого государства она увидела телефонный номер, указанный в конце программы, - пояснили в полиции. - Калужанка позвонила по нему и рассказала о своих проблемах со здоровьем, ей пообещали, что в ближайшее время с ней обязательно свяжется экстрасенс и поможет. Спустя некоторое время потерпевшей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что перед началом сеанса нужно перевести оплату за лечение, указав при этом реквизиты счета. Поверив, гражданка перевела указанную сумму.

После этого калужанка еще раз переводила деньги за такое лечение, но лучше ей не становилось.

- Заметив, что лечение не помогает, калужанка попыталась связаться с руководством передачи, но у нее ничего не получилось, - отметили в УМВД. - Потерпевшая поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.

Общий ущерб составил более 1 300 000 рублей.

Расследование сейчас продолжается.