Калужанину грозит до двух лет тюрьмы за кражу найденного на улице телефона

В Козельском районе у местного жителя украли телефон. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в субботу, 31 июля.

- Как пояснил потерпевший, он вышел из дома для того, чтобы вынести мусор, а телефон положил в карман, - отметили в полиции. - После возвращения домой гражданин понял, что гаджет выпал где-то на улице. Поиски результатов не принесли, и он обратился в полицию. Ущерб составил 9000 рублей.

Подозреваемого удалось найти. Им оказался 43-летний местный житель. Мужчина нашел телефон на улице и забрал его.

Гаджет уже вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Калужанину грозит до двух лет тюрьмы.

Сейчас расследование продолжается.