Жителя Калужской области приговорили к обязательным работам за убийство щенка

В Калужской области 41-летнего жителя Спас-Деменского района признали виновным в жестоком обращении с животным. В среду, 21 июля, об этом сообщили в прокуратуре региона.

- В феврале 2021 мужчина в состоянии алкогольного опьянения подверг жестокому избиению своего двухмесячного щенка после чего в холодное время года бросил его на обочину дороги, - рассказали в прокуратуре. - От полученных травм животное скончалось.

Виновника приговорили к 60 часам обязательных работ.