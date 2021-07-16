В Калуге 77-летний мужчина убил сына, приняв его за вора

Прокуратура направила в суд уголовное дело 77-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве 53-летнего сына. Пенсионера требуют отправить на принудительное лечение, сообщили в пятницу, 16 июля, в прокуратуре Калужской области.

- В августе 2020 года пожилой мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, страдая психическим расстройством, которое связано с внезапным нарушением сознания, слуховыми и зрительными обманами, агрессивными действиями, находясь в своей квартире на улице Чижевского, полагая, что к нему в квартиру пробрался вор, не узнал своего 53-летнего сына и нанес ему удар ножом, - говорится в сообщении ведомства.

Потерпевший скончался на месте.

В ближайшее время начнется судебное разбирательство.