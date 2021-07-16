В Калуге 35-летний мужчина украл два велосипеда из подъезда

В Калуге из подъезда жилого дома на одной из улиц украли сразу два велосипеда. В пятницу, 16 июля, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- Утром, выйдя в подъезд, владельцы обнаружили их отсутствие, там же находились и обрывки защитных тросов, которыми они были пристегнуты к специальным крепежам, - пояснили в полиции.

Вскоре подозреваемого удалось найти. Мужчине 35 лет. Один велосипед он уже успел продать.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».