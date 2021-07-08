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В Калужской области сотрудница микрокредитной компании оформила фиктивных договоров на 900 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.07.2021 17:30 0 272
В Калужской области сотрудница микрокредитной компании оформила фиктивных договоров на 900 тысяч рублей

В Калужской области сотрудницу мирокредитной организации будут судить за мошенничество. В четверг, 8 июля, в региональном УМВД сообщили о завершении расследования.

- По версии следствия, женщина при оформлении займов предлагала заемщикам оформлять кредиты на сумму, большую заявленной, - отметили в полиции. -  Разницу в полученной сумме с согласия клиентов брала себе, обещая им самостоятельно погасить в установленные сроки данную часть кредита. Однако свои обязательства в полном объеме не исполняла.

Также, как полагают правоохранители, женщина использовала паспортные и анкетные данные клиентов, чтобы составлять от их имени фиктивные договоры займа. Полученные деньги она забирала себе.

- Физическим лицам и микро кредитной организации был причинен ущерб на общую сумму около 900 тысяч рублей, - подчеркнули полицейские.

На имущество калужанки наложили арест.

Уголовное дело направлено в суд.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.07.2021 17:30 0 272
Тэги: криминал умвд
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