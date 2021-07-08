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Проверка слуха: в Калуге следователи кошмарили бизнес липовыми делами, а теперь сами попали под уголовку

Сергей ПЕТРОВ , фото из архива
Опубликовано: 08.07.2021 14:15 6 1558
Проверка слуха: в Калуге следователи кошмарили бизнес липовыми делами, а теперь сами попали под уголовку

На прошлой неделе наш читатель Crazy Lock опубликовал в «Народных новостях» сообщение под названием «Что творится в прокуратуре Калуги?» 

- Почему так резко началась массовая замена руководства городской прокуратуры? И что случилось со следователями городского следственного управления? Они тоже куда-то начали пропадать... Это совпадение или зачистка?, - пишет читатель.

После этой публикации мы по неофициальным каналам расспросили знающих людей о том, соответствует ли действительности эта информация и в среду, 7 июля, а также сегодня, получили неожиданные ответы.

Как сообщает наш источник, знакомый с ситуацией, два следователя городского отдела полиции Калуги, которые занимаются расследованием экономических преступлений, несколько недель назад были арестованы после совместной спецоперации ФСБ и Следственного комитета.

Позже задержали и третьего следователя - многодетную мать.

Якобы эти люди организовали целый конвейер по вымогательству денег из калужских бизнесменов. Против них возбуждались уголовные дела, за закрытие которых требовали два миллиона рублей.

При этом сотрудник прокуратуры, в чьи обязанности входило курирование деятельности органов расследования, сам является выходцем из этих структур и по какой-то причине проморгал махинации своих бывших коллег. Он уволился из ведомства.

Эти данные в полном объеме нам подтвердил и второй источник, близкий к правоохранительным органам.

Третий независимый источник также подтвердил факт коррупционного расследования в отношении следователей полиции, но с уточнением – задержанная следователь является матерью двоих детей, т.е. не многодетная. Так же по его информации, задержаны двое, а не трое, и ему известно о случае получения задержанной двух миллионов рублей от коммерсанта.

Еще этот источник сообщил, что в прокуратуре города, действительно, идут серьезные перестановки. В частности, 7 июля, коллективу представили нового и.о. прокурора Калуги, а прежний ушел в областную прокуратуру с понижением. Сотрудник, уволившийся из прокуратуры предположительно в связи с антикоррупционным расследованием, действительно, ранее работал в органах следствия.

В Следственном комитете Калужской области в ответ на нашу просьбу официально прокомментировать полученные выше сведения, сообщили, что в данный момент ведомство расследует уголовное дело в отношении ряда следователей полиции по преступлениям коррупционного характера.

- Детали следствия пока не сообщаем, - сказали нам в пресс-службе СК. - Вопрос о соответствии действительности представленной вами информации не комментируем, т.к. информацию по делу не раскрываем.

В прокуратуре Калужской области на наш вопрос действительно ли в ведомстве идут увольнения, в том числе и сотрудника, осуществлявшего надзор за следствием, нам сообщили, что идет обычная ротация кадров. Она всегда была, есть и будет, как и в любой другой организации.

Также в пресс-службе прокуратуры выразили недоумение публикацией нашего читателя Crazy Lock и подобранной к ней иллюстрацией.

Мы попросили пресс-службу областной прокуратуры уточнить, действительно ли вчера сотрудникам прокуратуры Калуги был представлен новый начальник, но пока ответ не поступил.

Сергей ПЕТРОВ , фото из архива
Опубликовано: 08.07.2021 14:15 6 1558
Тэги: криминал коррупция
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