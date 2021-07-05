В Калужской области мошенник обманул женщин на 215 тысяч рублей

В Малоярославецком районе местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в понедельник, 5 июля.

Женщина рассказала, что к ней в квартиру позвонил молодой человек, который представился предпринимателем и сообщил, что он совсем недорого, но при этом очень качественно устанавливает окна и межкомнатные двери. Также он сказал, что не требует с заказчиков оплатить всю сумму за материал и за работу сразу, а предоставляет рассрочку на длительное время.

- Молодой человек, настолько убедительно говорил, что потерпевшая решила заказать у него установку окон, но пояснила, что денежных средств у нее нет, на что незваный гость стал уговаривать хозяйку квартиры оформить кредит в банке на очень выгодных условиях, - отметили в полиции. - Уговорив женщину, гражданин через свой планшет, в котором было установлено программное обеспечение, позволяющее дистанционно оформлять кредиты в банковских организациях, оформил на хозяйку квартиры кредит в размере 61 тысяча рублей и сразу же перевел эту сумму на свой банковский счет, после чего оставил свой номер телефона и пообещал на днях привести и установить окна.

Спустя несколько дней женщина стала звонить по оставленному номеру, но он был не доступен. Окна калужанке так и не привезли.

- Следом за ней с аналогичным заявлением обратилась за помощью к стражам порядка другая жительница районного центра, к которой также в квартиру пришел молодой человек и предложил установить в ее доме межкомнатные двери и после согласия гражданки оформил на нее кредит в размере 154 тысячи рублей, после чего бесследно исчез, - добавили в полиции.

Подозреваемого удалось найти. Им оказался 20-летний парень. Он дал признательные показания.

Сейчас расследование продолжается.