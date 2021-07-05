В Калуге мужчина и женщина превратили свою квартиру в наркопритон

В одной из квартир Калуги обнаружили наркопритон. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в понедельник, 5 июля.

- По версии правоохранителей, ранее судимые 44-летний мужчина и 37-летняя женщина систематически предоставляли свое жилье наркозависимым гражданам, обеспечив условия для безопасного употребления запрещенных веществ в любое время суток, - отметили в полиции. - В качестве вознаграждения хозяева получали дозу наркотических средств, которые приносили посетители. В ходе обыска в квартире полицейскими были изъяты различные приспособления для курения запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело. Калужанам грозит до шести лет тюрьмы.

Расследование сейчас продолжается.