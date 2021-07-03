109 килограммов насвая обнаружено в калужском аэропорту

109 килограммов насвая было изъято в аэропорту «Калуга» в Грабцево за два месяца. Незаконный табак провозили прибывшие из Таджикистана. Об этом сообщает в пятницу, 2 июля, пресс-секретарь Калужской таможни Екатерина ЖДАНОВА.

- В Средней Азии этот вид табака легален и разрешен к употреблению, - подчеркивает Екатерина ЖДАНОВА. - В России распространение насвая запрещено. Лица, совершившие правонарушения, привлечены к административной ответственности.

Табак был обнаружен в ходе 86 досмотров багажа.