В Калуге мошенники обманули бизнесмена на 420 тысяч рублей

В Калуге индивидуальный предприниматель стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в пятницу, 2 июня.

Калужанин занимается поставками в различные учреждения. Ему на электронную почту пришло письмо с предложением от организации, которая занимается продажей медицинских товаров по низким ценам.

- Заинтересовавшись, мужчина связался с представителем фирмы и обговорил условия покупки, после чего оформил заказ на приобретение двух видов медицинских перчаток на общую сумму более 420 тысяч рублей, - отметили в полиции. - Посредством переписки по электронной почте калужанин заключил онлайн договор купли-продажи, после чего оплатил покупку, осуществив перевод денежных средств на выставленные счета, и стал ожидать доставки. Однако в оговоренный срок товар не поступил. Тогда потерпевший связался с представителем продавца, который объяснил задержку и уверил, что отгрузка произойдет в ближайшее время. Так и не получив заказ, мужчина снова попытался дозвониться до продавца, но его телефон был отключен, после чего потерпевший обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили, что организация продавца отсутствует по адресу, указанному в договоре.

Мошенников уже ищут.