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Мошенники обманули жителя Обнинска на 180 тысяч рублей при покупке квадроцикла

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.07.2021 17:30 0 210
Мошенники обманули жителя Обнинска на 180 тысяч рублей при покупке квадроцикла

В Обнинске мужчина стал очередной жертвой мошенников. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в четверг, 1 июня.

Обнинец хотел купить квадроцикл через интернет. На одном из сайтов он присмотрел интересующую модель и оставил заявку. Вскоре ему позвонил продавец.

- Далее житель Обнинска перечислил в качестве предоплаты часть денежных средств на указанный ему номер и оплатил доставку товара, - отметили в полиции. - При этом представитель Интернет-магазина заверил, что вышлет в адрес клиента сопроводительные документы, подтверждающие отправку заказа посредством транспортной компании. Однако данные обещания не исполнил. Кроме того, товар в оговоренный срок доставлен не был, а денежные средства не возвращены.

Связаться с продавцом больше не удалось. Общая сумма ущерба составила 180 тысяч рублей.

Сейчас мошенников ищут.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.07.2021 17:30 0 210
Тэги: криминал умвд
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