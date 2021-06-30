В Обнинске телефонные мошенники обманули мужчину на 180 тысяч рублей

В Обнинске местный житель стал очередной жертвой мошенников. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в среду, 30 июня.

- Со слов потерпевшего, ему позвонила девушка, которая представилась сотрудником банка, и пояснила, что с денежными средствами, размещенными на счету клиента, проводятся подозрительные операции, - отметили в полиции. - Чтобы предотвратить попытку хищения, необходимо принять меры. Когда мужчина дал согласие, к телефонному разговору присоединился еще один специалист финансово-кредитной организации, который стал объяснять алгоритм действий.

Мужчина перевел все свои деньги на указанные реквизиты. В обще сложности он потерял 180 тысяч рублей.

Сейчас мошенников ищут.