В Обнинске подростки украли 10 велосипедов

В Обнинске двоих несовершеннолетних подозревают в краже велосипедов. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в среду, 30 июня.

Подростки похищали велосипеды, оставленные в подъездах без присмотра.

- В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, подозреваемые в противоправных деяниях, - отметили в полиции. - Ими оказались двое несовершеннолетних жителей города Обнинска и Боровского района.

Часть велосипедов уже вернули владельцам.

- Фигурантам инкриминируется 10 эпизодов, - подчеркнули стражи порядка.