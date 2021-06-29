В Обнинске мошенник обманул покупателя машины почти на два миллиона рублей

В Обнинске местный житель стал очередной жертвой мошенников. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области во вторник, 29 июня.

Мужчина объяснил, что решил купить машину из Германии через интернет. Продавец заверил, что как только тот переведет деньги, сделка состоится.

- За несколько месяцев общения потерпевший перечислил в общей сложности более 1,9 миллиона рублей, - отметили в полиции. - Из них часть денежных средств, по заверению продавца, предназначались для решения неких вопросов на таможне. В подтверждение исполнения своих обязательств незнакомец прислал по электронной почте образцы договора купли-продажи. Однако в дальнейшем прекратил отвечать на звонки и сообщения.

Сейчас мошенника ищут.