Обнинец ударил женщину и лишился за это телефона

В Обнинске местного жителя подозревают в самоуправстве. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в понедельник, 28 июня.

- По предварительной информации, в одном из местных общежитий на общей кухне несколько мужчин и женщин распивали спиртные напитки, - отметили в полиции. - По версии правоохранителей, в какой-то момент один из гостей, пришедших в общежитие к своему родственнику, умышленно ударил женщину в ходе словесного конфликта. Приятель пострадавшей решил защитить её и причинил гостю телесные повреждения, а затем в качестве моральной компенсации решил забрать со стола сотовый телефон оппонента.

Телефон у мужчины изъяли. В ближайшее время гаджет вернут владельцу.

Теперь обнинцу грозит до пяти лет тюрьмы.