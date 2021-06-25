Житель Калужской области избил недруга металлической табуреткой

В Кировском районе местного жителя подозревают в избиении другого мужчины металлической табуреткой. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в пятницу, 25 июня.

В одной из квартир в Кирове между двумя мужчинами произошла ссора, переросшая в драку.

- По версии правоохранителей, подозреваемый нанес множественные удары металлическим табуретом своему оппоненту, - отметили в полиции. - После чего фигурант покинул место происшествия. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение с различными травмами. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, полученные травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.