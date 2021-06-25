Жительница Кемеровской области украла с карты калужанина 80 тысяч рублей

В Калуге у мужчины украли с карты 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в пятницу, 25 июня.

- По версии следствия, жительница Кемеровской области обнаружила на мобильном телефоне сообщение о зачислении денежных средств на имя незнакомого ей ранее гражданина, - отмечают в полиции. - Женщина поняла, что кто-то ошибочно подключил мобильный банк. Однако мер по возвращению денежных средств законному владельцу не предприняла и в отделение банка с целью отключения своего номера от чужой карты не обратилась.

Вместо этого женщина решила схитрить и попробовала перевести тысячу рублей на свою карту с этого счета. В дальнейшем она еще несколько раз тратила чужие деньги.

- В ходе следствия женщина свою вину признала и возместила причиненный ущерб, - подчеркнули полицейские.

Окончательное решение по данному делу примет суд.