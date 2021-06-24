В Обнинске девушка отдала 12 тысяч рублей мошеннику за фитнес-абонемент

В Обнинске девушка стала очередной жертвой мошенников. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на пресс-службу ОМВД России в четверг, 24 июня.

- Девушка заинтересовалась рекламой в одной из социальных сетей и решила приобрести абонемент удаленным способом через интернет, - отметили в администрации. - Денежные средства в размере 12 000 рублей она перевела на указанный номер. О том, что стала жертвой мошенников, потерпевшая узнала, когда лично обратилась в клуб, где ей разъяснили порядок приобретения настоящих абонементов. После этого она написала заявление в дежурную часть.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Мошеннику грозит пять лет тюрьмы.