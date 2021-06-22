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В Калужской области москвич похитил 23 коровы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2021 17:30 1 275
В Калужской области москвич похитил 23 коровы

В Юхновском районе жителя Москвы подозревают в краже коров. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области во вторник, 22 июня.

- По версии правоохранителей, фигурант в период с ноября 2020 года по май текущего года, являясь должностным лицом организации, где содержались животные, совершил кражу 17 телочек и 5 бычков на общую сумму более 800 тысяч рублей, причинив тем самым крупный ущерб, - отметили в полиции. - Похищенным имуществом распорядился по собственному усмотрению – реализовал третьим лицам. В ходе общения с правоохранителями гражданин дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.

Москвич теперь находится под подпиской о невыезде.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.06.2021 17:30 1 275
Тэги: умвд криминал
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