В Калужской области москвич похитил 23 коровы

В Юхновском районе жителя Москвы подозревают в краже коров. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области во вторник, 22 июня.

- По версии правоохранителей, фигурант в период с ноября 2020 года по май текущего года, являясь должностным лицом организации, где содержались животные, совершил кражу 17 телочек и 5 бычков на общую сумму более 800 тысяч рублей, причинив тем самым крупный ущерб, - отметили в полиции. - Похищенным имуществом распорядился по собственному усмотрению – реализовал третьим лицам. В ходе общения с правоохранителями гражданин дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.

Москвич теперь находится под подпиской о невыезде.