В Обнинске мошенники обманули пенсионерку на два миллиона рублей

В Обнинске пенсионерка стала очередной жертвой мошенников, лишившись больше двух миллионов рублей. Две незнакомки пришли к ней в квартиру и представились сотрудницами пенсионного фонда, сообщают в УМВД по Калужской области в субботу, 19 июня.

Документы женщины не показали, а пожилая обнинчанка их об этом не попросила.

- Хозяйка квартиры пригласила гостей на кухню, - отметили в полиции. - В ходе беседы женщины предложили сделать ремонт в квартире. При этом одна из них во время разговора выходила из кухни и осматривала жилищные условия. После того, как гости ушли, пенсионерка обнаружила пропажу денег, которые лежали в коробочке в комнате. Вместо настоящих денег злоумышленницы оставили купюры банка приколов.

Возбуждено уголовное дело.