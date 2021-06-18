Жителя Калужской области поймали за незаконной рыбалкой

В Куйбышевском районе мужчину подозревают в браконьерстве. Об этом сообщает УМВД по Калужской области в пятницу, 18 июня.

Житель Спас-Деменска на реке Снопоть в районе деревни Май сетью выловил 34 рыбы.

- В результате незаконного вылова водных биологических ресурсов, отделу государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству причинен имущественный ущерб на общую сумму более 9 тысяч рублей, - отметили в полиции.

Сейчас расследование продолжается.