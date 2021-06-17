Главная Новости Криминал
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Клиника года

Калужанин взял кредит и отдал мошенникам более трех миллионов рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.06.2021 14:41 0 453
Калужанин взял кредит и отдал мошенникам более трех миллионов рублей

Житель Калужской области отдал мошенникам более трех миллионов рублей. В четверг, 17 июня, об этом инциденте рассказали в УМВД по Калужской области.

Все началось с того, что на экране телефона мужчины всплыла реклама курсов обучения трейдингу. Он заинтересовался и перешел по ссылке, где ввел свои данные.

- Вскоре с мужчиной созвонилась девушка и предложила собеседнику пройти соответствующее обучение, закрепив за новичком инструктора, с которым в дальнейшем и общался потерпевший, - отметили в полиции. - Согласно условиям обучения, мужчина открыл  электронный кошелек, разместив там 300 тысяч рублей. А также установил на гаджете предоставленные представителями учебных курсов некоторые программы по переводу рублей в иностранную валюту.

«Преподаватель» предложил калужанину совершить сделки с акциями. И те якобы сразу принесли доход в 1500 долларов.

- В ходе дальнейшего «обучения» злоумышленники убедили жителя Калужской области в том, что для получения максимальной выгоды на бирже необходима существенная сумма денежных средств, - пояснили в УМВД. - Следуя указаниям незнакомцев и веря в прибыльность сделок по приобретению акций известной крупной компании, мужчина, взяв кредит, под диктовку собеседников под различными озвученными ему предлогами перечислял денежные средства до тех пор, пока не осознал, что имеет дело с мошенниками. После чего обратился в полицию.

Общая сумма ущерба составила 3,4 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.06.2021 14:41 0 453
Тэги: криминал полиция
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка
«Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменам
«Ростелеком» предлагает бизнесу переехать в «Умный офис»: новый облачный сервис поможет дистанционно управлять помещениями из любой точки мира
Калужские юзеры предпочитают смотреть видео в Instagram, а не в онлайн-кинотеатрах
МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры
5 июня в Калуге и Обнинске состоится Зеленый Марафон
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Строительство деревянных домов под ключ
Логопедия и психология в Харькове
Интернет магазин купальников

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru