Калужанин взял кредит и отдал мошенникам более трех миллионов рублей

Житель Калужской области отдал мошенникам более трех миллионов рублей. В четверг, 17 июня, об этом инциденте рассказали в УМВД по Калужской области.

Все началось с того, что на экране телефона мужчины всплыла реклама курсов обучения трейдингу. Он заинтересовался и перешел по ссылке, где ввел свои данные.

- Вскоре с мужчиной созвонилась девушка и предложила собеседнику пройти соответствующее обучение, закрепив за новичком инструктора, с которым в дальнейшем и общался потерпевший, - отметили в полиции. - Согласно условиям обучения, мужчина открыл электронный кошелек, разместив там 300 тысяч рублей. А также установил на гаджете предоставленные представителями учебных курсов некоторые программы по переводу рублей в иностранную валюту.

«Преподаватель» предложил калужанину совершить сделки с акциями. И те якобы сразу принесли доход в 1500 долларов.

- В ходе дальнейшего «обучения» злоумышленники убедили жителя Калужской области в том, что для получения максимальной выгоды на бирже необходима существенная сумма денежных средств, - пояснили в УМВД. - Следуя указаниям незнакомцев и веря в прибыльность сделок по приобретению акций известной крупной компании, мужчина, взяв кредит, под диктовку собеседников под различными озвученными ему предлогами перечислял денежные средства до тех пор, пока не осознал, что имеет дело с мошенниками. После чего обратился в полицию.

Общая сумма ущерба составила 3,4 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.