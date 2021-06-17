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В Калужской области полиция ищет браконьера, убившего двух лосят

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.06.2021 12:20 3 804
В Калужской области полиция ищет браконьера, убившего двух лосят

В Калужской области в лесу около деревни Мамоновка Куйбышевского района обнаружены трупы двух лосят. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота», сообщили в четверг, 17 июня, в региональном УМВД.

- В начале июня текущего года неустановленный преступник незаконно осуществил добычу двух особей лося возрастом менее года каждый, - говорится в сообщении полиции. - Ущерб, причиненный ГКУ КО «Калугаоблохота», составил 160 тысяч рублей.

Сотрудники полиции просят всех, у кого есть какая-либо информация об этом браконьере, обращаться по телефонам 8 (48456) 5-97-02, 5-10-44.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.06.2021 12:20 3 804
Тэги: криминал полиция
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