Жителю Обнинска вынесен приговор за убийство и стрельбу на улице

В Калужской области суд вынес приговор 43-летнему жителю Обнинска. Мужчину признали виновным в убийстве человека, ранении еще одного и незаконном ношении оружия. В среду, 16 июня, об этом сообщила прокуратура региона.

- В мае 2015 года в ночное время на проспекте Маркса в Обнинске между мужчинами возник словесный конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого один из них с помощью оружия произвел не менее пяти выстрелов в сторону потерпевшего, повлекших четыре огнестрельных пулевых ранения, явившихся причиной смерти его на месте происшествия, - пояснили в прокуратуре. - Товарищу погибшего пуля попала в ногу, причинив легкий вред здоровью.

Преступник скрывался от следствия до августа 2020 года.

На судебном заседании мужчина не признал свою вину. Однако суд отправил его в колонию строгого режима на 16 лет.