В Калужской области бывшего адвоката судят за взятку представителю министерства юстиции

В Калужской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего бывшего адвоката. Мужчину обвиняют в даче взятки заместителю начальника Управления Министерства юстиции РФ по Калужской области, сообщила региональная прокуратура 14 июня.

- Мужчина, будучи осужденным приговором суда за мошенничество, что в силу закона является основанием для прекращения статуса адвоката, в марте 2021 года обратился к заместителю начальника Управления Министерства юстиции РФ по Калужской области с просьбой содействовать в затягивании сроков направления в Адвокатскую палату Калужской области представления о прекращении его статуса адвоката, - считает следствие.

Замначальника управления обратился в правоохранительные органы. Передача денег проходила под контролем сотрудников ФСБ. В СК по Калужской области уточнили, что сумма взятки составляла 100 тысяч рублей.

Адвокат в итоге был лишен статуса. А по новому уголовному делу ему грозит до восьми лет лишения свободы.