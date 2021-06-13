В Калуге обокрали ячейку хранения в сетевом магазине

В областном центре окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения имущества из ячейки хранения в одном из сетевых магазинов.

Калужанка оставила свои вещи в ячейки хранения. На выходе из магазина женщина обнаружила, что ее обокрали. Дверца ячейки была открыта, а замок имел повреждения. Потерпевшая незамедлительно обратилась к работникам магазина с просьбой вызвать полицию.

У калужанки были похищены мобильный телефон, личные документы и деньги, которые она незадолго до этого сняла в банке. Общая сумма ущерба составила более 53 тысяч рублей.

Оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения, на основе которых в дальнейшем идентифицировали мужчину 1961 года рождения.

По месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято похищенное имущество.

В настоящее время уголовное дело окончено и будет направлено в суд.