Жителю Калуги вынесли приговор за ложное минирование на улице Кирова

В Калуге районный суд вынес приговор 44-летнему мужчине, которого признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. В пятницу, 4 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- В январе 2021 года злоумышленник со своего сотового телефона на номер телефона 02 сообщил сотруднику полиции о намерении произвести взрыв на улице Кирова в Калуге, - отмечают в прокуратуре. - При проверке места происшествия взрывных устройств обнаружено не было.

Калужанина приговорили к ограничению свободы сроком на полтора года.