Главная Новости Криминал
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

Житель Калужской области украл с трассы 12 дорожных знаков

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.06.2021 11:17 2 241
Житель Калужской области украл с трассы 12 дорожных знаков

В Калужской области 59-летнего жителя Жиздринского района обвиняют в краже дорожных знаков с трассы М3 «Украина». В четверг, 3 июня, об этом сообщает УМВД по Калужской области.

- Ранее судимый житель Жиздринского района на 328 километре автодороги М3 «Украина» совершил кражу временных дорожных знаков в количестве 12 штук, - отметили в полиции. - Похищенное имущество фигурант сдал в пункты приема металла, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба составила свыше 36 тысяч рублей.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.06.2021 11:17 2 241
Тэги: криминал полиция
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Партнёрская программа по финансовым офферам
Услуги профессионального детейлинг центра
Рекламная сеть LuckyAds: причины для сотрудничества

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru