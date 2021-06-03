Житель Калужской области украл с трассы 12 дорожных знаков

В Калужской области 59-летнего жителя Жиздринского района обвиняют в краже дорожных знаков с трассы М3 «Украина». В четверг, 3 июня, об этом сообщает УМВД по Калужской области.

- Ранее судимый житель Жиздринского района на 328 километре автодороги М3 «Украина» совершил кражу временных дорожных знаков в количестве 12 штук, - отметили в полиции. - Похищенное имущество фигурант сдал в пункты приема металла, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба составила свыше 36 тысяч рублей.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.