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В Калуге 18-летнего парня осудили за распространение нацистской символики в социальных сетях

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.06.2021 10:17 3 406
В Калуге 18-летнего парня осудили за распространение нацистской символики в социальных сетях

В Калуге 18-летнего молодого человека признали виновным в распространении экстремистских материалов в социальных сетях. В четверг, 3 июня, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- В размещенной пользователем графической информации, содержащей фашистскую символику, установлены факты публичного демонстрирования нацистской атрибутики, - подчеркнули в полиции. - Аудиовизуальный файл, размещенный пользователем для публичного просмотра и загрузки неопределенным кругом лиц, содержал текстовую информацию, включенную решением суда в федеральный список экстремистских материалов.

Калужанина признали виновным по трем административным статьям: 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», 20.3 «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами», 20.29 «Производство и распространение экстремистских материалов».

В итоге Калужский районный суд оштрафовал виновника на 18 500 рублей.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.06.2021 10:17 3 406
Тэги: криминал полиция
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