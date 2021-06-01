В Калужской области мужчина попал в больницу после драки со знакомым на улице

В полицию Малоярославца поступило сообщение из больницы о пациенте с ножевыми ранениями. Подозреваемый установлен. Расследование продолжается, сообщили во вторник, 1 июня, в ОМВД России по Малоярославецкому району.

По материалам уголовного дела, в дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен пациент с ножевыми ранениями в область грудной клетки. При проведении оперативных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчина сознался и рассказал о мотивах своего поступка.

- Со слов фигуранта он приехал к дому своего знакомого, чтобы поговорить. На улице между мужчинами произошел словесный конфликт, который стремительно перерос в драку. Толкая друг друга, оппоненты в ходе драки упали на землю, и в этот момент подозреваемый достал из кармана одежды нож и несколько раз ударил своего знакомого в область груди, - сообщает пресс-служба полиции.

Прохожие поспешили вызвать «Скорую помощь». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.