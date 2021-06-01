В Калуге женщина отбилась от грабителя на улице

В мае этого года в Калуге на улице Забойной среди жилых домов незнакомец пытался ограбить женщину. Как сообщила потерпевшая, к ней со спины подбежал мужчина и схватил сумку, которая была у нее в руке. При этом женщина упала, но сумела удержать свое имущество. Нападавший убежал, сообщили во вторник, 1 июня, в УМВД по Калуге.

- Сотрудниками полиции, прибывшими на место происшествия, были изъяты записи с камеры видеонаблюдения, установленной на здании, расположенном рядом. Получив изображение подозреваемого, оперативники уголовного розыска установили его личность и местонахождение. Им оказался 20-летний ранее судимый местный житель, - сообщает пресс-служба полиции.

Расследование продолжается. Грабителю грозит до четырех лет колонии.