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В Обнинске женщина стала жертвой вымогателя из-за интимного видео

Автор: Ирина Будникова. Фото: МВД России.
Опубликовано: 01.06.2021 14:56 3 1051
В Обнинске женщина стала жертвой вымогателя из-за интимного видео

У жительницы Обнинска молодой человек, с которым она познакомилась в интернете, потребовал 100 тысяч рублей. Причиной шантажа стала видеозапись интимного содержания, которой она с ним поделилась. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник, 1 июня, в УМВД по Калужской области.

Полицией Обнинска возбуждено уголовное дело на основании обращения женщины. По ее словам, она столкнулась с вымогательством в социальной сети. Незнакомец потребовал у нее деньги, угрожая опубликовать видеозапись интимного характера с ней. В ответ она заблокировала его аккаунт и обратилась в полицию.

- Как было установлено, заявительница познакомилась с неким молодым человеком в социальной сети и в ходе общения согласилась на его предложение поделиться своим видео интимного содержания. Ничего не заподозрив, женщина выполнила просьбу, после чего незнакомец стал требовать денежные средства в сумме 100 тысяч рублей, угрожая опубликовать видеозапись на тематических сайтах. Гражданка не стала реагировать на провокацию и прекратила общение, заблокировав абонента, - сообщает пресс-служба полиции.

В настоящее время идет следствие. Личность злоумышленника устанавливается. Ему грозит до четырех лет колонии.

- Полиция рекомендует быть бдительными при общении в сети Интернет с незнакомыми лицами, которые могут использовать чужие фото и видео материалы в целях дальнейшей дискредитации граждан, - обратилась пресс-служба полиции к калужанам.

Автор: Ирина Будникова. Фото: МВД России.
Опубликовано: 01.06.2021 14:56 3 1051
Тэги: криминал полиция
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