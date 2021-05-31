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В Сухиничах угонщик заснул в салоне угнанного автомобиля

Автор: Ирина Будникова. Фото: МВД России.
Опубликовано: 31.05.2021 14:14 0 622
В Сухиничах угонщик заснул в салоне угнанного автомобиля

Сотрудники полиции Сухиничского района по горячим следам обнаружили автомобиль, числящийся в угоне. Есть подозреваемый. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник, 31 мая, в УМВД по Калужской области.

В полицию поступило заявление от жителя города Сухиничи. Он сообщил об угоне принадлежащего ему автомобиля. По его словам, машина была припаркована на стоянке возле водохранилища. Сотрудники полиции сразу выехали на место происшествия.

- Выяснялось, что владелец, закрыв все двери на замок, оставил автомобиль на неохраняемой стоянке у ворот, ведущих к дамбе водохранилища, где ловил рыбу. Закончив рыбалку, отправился на стоянку к своей автомашине, где обнаружил ее отсутствие, - сообщает пресс-служба полиции.

Угнанную машину обнаружили на одной из улиц города. В салоне машины спал пьяный гражданин. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель.

По версии следствия, молодой человек, будучи уже поддатым, проник в машину, разбив стекло водительской двери. Он вырвал замок зажигания и завел двигатель, перемкнув провода. Потом поехал в сторону ближайшего магазина за очередной порцией спиртного.

- Со слов подозреваемого, похищать транспортное средство он не собирался, а просто хотел покататься, купить алкоголь и вернуть автомобиль на место, - уточняют в УМВД. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Автор: Ирина Будникова. Фото: МВД России.
Опубликовано: 31.05.2021 14:14 0 622
Тэги: криминал
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