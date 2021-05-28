Двум рыбакам из Калужской области грозит до пяти лет колонии

В Калужской области двоих мужчин обвиняют в незаконном вылове рыбы. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу, 28 мая, в УМВД России по Калужской области.

Двое местных жителей на нерестовом участке Оки ловили рыбу на лодке сетью. В нашей стране использовать сеть при вылове рыбы запрещено. За это преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

- Ущерб, причиненный водному биологическому миру Калужской области, составил более 19 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД. - На период расследования в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.