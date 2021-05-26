В Калужской области подозреваемого в изнасиловании и убийстве студентки обнаружили по отпечатку пальца

Как мы уже рассказывали, в Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины из Ставропольского края. Его обвиняют в изнасиловании, ограблении и убийстве студентки из Тарусы, которое произошло летом 2005 года. Подробнее о ходе расследования сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, в ночь на 25 июля 2005 года в лесопосадке между жилыми домами и проезжей частью на улице Ленина города Тарусы обвиняемый напал на 19-летнюю студентку, изнасиловал, забрал ее мобильный телефон и убил, - заявили в СК. - Наутро было обнаружено тело девушки с черепно-мозговой травмой и колото-резаными ранениями. На причастность к совершению преступления отрабатывались различные лица, в том числе совершившие другие преступления, устанавливались обстоятельства событий, происходивших с потерпевшей в тот вечер. В течение 15 лет следователи не раз возвращались к материалам уголовного дела, и в 2020 году установили личность жителя Ставропольского края, работавшего водителем большегруза, который в июле 2005 года несколько дней вместе с напарником находился в Тарусе по работе.

На одном из изъятых с места происшествия предметов эксперты нашли отпечаток пальца этого мужчины. Кроме того, зафиксировано использование телефона погибшей с сим-картой, принадлежащей обвиняемому.

- Эти и другие доказательства в совокупности позволили предъявить мужчине обвинение в совершении указанных преступлений. Он был доставлен в Калугу и заключен под стражу, - сообщили следователи. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрения дела судом с участием присяжных заседателей.

Фото с места преступления.