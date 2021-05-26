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В Калужской области мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве 15-летней давности

Дмитрий Ивьев , Фото из архива Следственного комитета.
Опубликовано: 26.05.2021 12:33 0 1166
В Калужской области мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве 15-летней давности

В Калужской области прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Ставропольского края. Мужчину обвиняют в изнасиловании, грабеже и убийстве 18-летней девушки, сообщили в среду, 26 мая, в прокуратуре Калужской области.

Преступление произошло в июле 2005 года в Тарусе. Однако установить предполагаемого виновника удалось лишь сейчас.

- Ночью в июле 2005 года в безлюдном участке города Тарусы обвиняемый напал на 18-летнюю местную жительницу и совершил в отношении нее изнасилование, - подчеркивают в прокуратуре. - После совершенного преступления он похитил принадлежащий потерпевшей мобильный телефон. С целью сокрытия совершенных преступлений обвиняемый убил девушку ножом, забросал ветками труп и скрылся с места преступления.

Обвиняемому мужчине грозит пожизненное заключение.

Дмитрий Ивьев , Фото из архива Следственного комитета.
Опубликовано: 26.05.2021 12:33 0 1166
Тэги: криминал прокуратура
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