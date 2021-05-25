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В Калужской области мужчина убил женщину через два месяца после выхода из колонии

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 25.05.2021 16:17 1 457
В Калужской области мужчина убил женщину через два месяца после выхода из колонии

Тело убитой обнаружили в реке Шаня.

В Калужской области 37-летнего жителя Дзержинского района обвиняют в убийстве. О завершении расследования уголовного дела во вторник, 25 мая, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- В конце феврале 2021 года обвиняемый, освободившийся из мест лишения свободы в декабре 2020 года, подверг избиению 56-летнюю местную жительницу и скинул ее тело в реку Шаня в Кондрово, - считают в СК. - 3 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении женщины. Недалеко от места проживания пропавшей обнаружили шапку со следами вещества бурого цвета, в жилище женщины обнаружены и изъяты вещи с каплями крови. 8 марта поисковые мероприятия были завершены обнаружением в реке тела этой женщины.

Согласно результатам экспертизы, смерть потерпевшей наступила от тупой травмы грудной клетки.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 25.05.2021 16:17 1 457
Тэги: криминал следственный комитет
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