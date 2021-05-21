Полиция обнаружила у жителя Калужской области склад с оружием и боеприпасами

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Ульяновского района, сообщает в пятницу, 21 мая, региональное УМВД.

- Факт противоправного деяния был выявлен сотрудниками полиции в ходе проведения обыска жилища и придомовой территории по месту жительства фигуранта - жителя Ульяновского района, в рамках расследования другого уголовного дела, - пояснили в полиции. - Дома у подозреваемого были обнаружены незарегистрированные оружие и боеприпасы, которые мужчина, с его слов, обнаружил в лесу. Были изъяты осколочная оборонительная ручная граната «Ф-1», винтовка «Мосина», два пистолета «Маузер», пистолет «Наган», обрез двуствольного ружья, 8 патронов различного калибра.

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.