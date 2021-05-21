В Калуге женщина убила любовника, предложившего ей расстаться

В Калуге районный суд признал 39-летнюю женщину виновной в смерти своего сожителя. В пятницу, 21 мая, об этом трагическом случае сообщили в прокуратуре Калужской области.

- В феврале 2021 года в одной из квартир города Калуги в ходе распития спиртных напитков после слов сожителя: «Нам нужно расстаться», осужденная взяла кухонный нож и нанесла им один удар по телу, причинив проникающую колото-резаную рану, - рассказали в прокуратуре. - Истекающего кровью, потерявшего сознание потерпевшего, она перенесла на лестничную площадку. Потерпевший скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Калужанку приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, она должна будет выплатить миллион рублей сестре погибшего. Это моральная компенсация.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.