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В Калуге 35-летнего мужчину обвиняют в убийстве подчиненного

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 19.05.2021 16:19 0 424
В Калуге 35-летнего мужчину обвиняют в убийстве подчиненного

В Калуге следователи завершили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве и покушении на кражу. Подробности в среду, 18 мая, сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, обвиняемый узнал, что его 49-летний подчиненный копит денежные средства на покупку квартиры, и, предположив, что деньги хранятся дома, решил убить коллегу и завладеть его деньгами, - отмечают в СК. -  3 мая 2020 года злоумышленник под надуманным предлогом предложил потерпевшему встретиться в лесном массиве в районе села Ильинское Перемышльского района. Там обвиняемый выстрелил потерпевшему в спину, обыскал его одежду, завладел ключами от квартиры и деньгами около 5 тысяч рублей. В тот же день вечером обвиняемый проник в квартиру, где проживал убитый, обнаружил 60 тысяч рублей и украл их. Похитить денежные средства в особо крупном размере, предназначенные на покупку жилья, злоумышленник не смог, так как они хранились на счете в банке.

На следующий день, когда убитый не вышел на работу, начались его поиски, в которых участвовали волонтеры, сотрудники правоохранительных органов и коллеги пропавшего, в том числе обвиняемый.  6 мая на месте убийства были обнаружены автомобиль и прикопанное тело мужчины.

По делу проведены многочисленные осмотры, обыски, в том числе по месту жительства обвиняемого, допросы свидетелей, изъяты вещественные доказательства, проведены судебные экспертизы.

- Обвиняемый выдвинул свою версию событий, которая была опровергнута следствием, по существу обвинения давать показания отказался, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных, - заявили следователи. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 19.05.2021 16:19 0 424
Тэги: криминал следственный комитет
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