Жителя Калуги задержали по делу о закопанном возле машины трупе

Вечером во вторник, 12 мая, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании 34-летнего жителя Калуги. Его подозревают в убийстве другого калужанина, тело которого 6 мая нашли закопанным рядом с его машиной в районе села Ильинское Перемышльского района.

Погибший, напомним, уехал из дома 3 мая и пропал.

- Следователи выявили и зафиксировали следы преступления, установили круг общения погибшего, собрали иную информацию о его личности, - отмечают в СК. - Эти данные позволили сузить круг лиц, которые могли быть причастны к совершению убийства, и задержать подозреваемого по горячим следам.

Подозреваемый задержан. Расследование сейчас продолжается. Мотивы преступления устанавливаются.