Пропавшего калужанина нашли закопанным у своей машины

Как мы рассказывали, 3 мая пропал 49-летний житель Калуги. Он уехал на тёмно-зелёной «Ниве» в сторону Суворовского района Тульской области и перестал выходить на связь. К поискам пропавшего подключилась полиция и волонтёры. В среду, 6 мая, нашли тело мужчины.

- Его автомобиль обнаружен в лесном массиве в районе села Ильинское Перемышльского района. Недалеко от автомобиля найдено прикопанное тело мужчины, - рассказали KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства пропажи и смерти жителя Калужской области.