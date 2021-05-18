Калужанку задержали через 10 лет после объявления в федеральный розыск

47-летнюю женщину из Калужской области задержали по подозрению в присвоении 237 тысяч рублей. Преступление произошло еще в 2010 году. Подробности сообщили во вторник, 18 мая, в УМВД по Калужской области.

- По версии правоохранителей, фигурантка, работая по договору в одной из организаций Людиновского района, в период с ноября 2010 года по апрель 2011 года, будучи материально ответственным лицом, присвоила около 237 тысяч рублей, - отметили в полиции. - По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

На судебное заседание женщина не явилась. В 2011 году ее объявили в федеральный розыск.

Задержали ее недавно в соседнем регионе.