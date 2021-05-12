В Калуге ночной клуб эвакуировали после ложного сообщения обиженного велосипедиста

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, которого подозревают в ложном сообщении о минировании. В среду, 12 мая, об этой истории рассказали в УМВД по Калужской области.

- Местный житель, проезжая мимо одного из ночных клубов города на велосипеде, вступил в словесный конфликт с одним из отдыхающих, вышедшем из заведения на улицу, - пояснили в полиции. - После общения с гражданином подозреваемый решил проучить оппонента и, осуществив анонимный звонок по номеру единой диспетчерской службы, сообщил ложную информацию об угрозе жизни людей. Прибывшие по указанному адресу экстренные и оперативные службы обследовали помещение клуба. Информация не подтвердилась.

Вскоре звонившего калужанина нашли. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.