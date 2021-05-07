Жительница Обнинска перевела мошенникам 36 тысяч рублей

В Обнинске женщина стала жертвой мошенников. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в пятницу, 7 мая.

Местной жительнице позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

- Преступник сообщил гражданке, что с ее банковского счета якобы пытаются перевести денежные средства, - отметили в полиции. - Поверив злоумышленнику, потерпевшая сняла 36 800 рублей и под его диктовку перевела через банкомат на якобы резервный счет свои сбережения. Только после того, как преступник перестал выходить на связь женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.